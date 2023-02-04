屏東首座社會住宅「瑞屏安居」在去年9月動工後，目前工程進度完成4.74％，超前預定進度2.32％，預計2026年5月完工，縣長周春米4日到場監工，肯定團隊能力，但希望完工期程能提早至2025年底，讓民眾在農曆年前就能搬進去。

屏東首座社會住宅「瑞屏安居」預計2026年5月完工，目前工程超前2.32％，縣長周春米4日到場監工，希望完工期程能提早至2025年底。（謝佳潾攝）

周春米指出，瑞屏安居是屏縣府第1處啟動興建的社會住宅，也是具有社區共享的友善社會住宅，基地內興建2棟建物，建物周圍設置社區花園及兒童遊戲區，並開放周邊鄰里共同使用，讓社會住宅不僅是提供民眾安居的選項，更能連帶提升周邊鄰里的生活品質。

屏東首座社會住宅「瑞屏安居」預計2026年5月完工，目前工程超前2.32％，縣長周春米4日到場監工，希望完工期程能提早至2025年底。（謝佳潾攝）

周春米說，社宅除提供520戶房外，1樓也規畫店鋪及托嬰中心，滿足社區及周邊住戶基本生活需求，讓生活機能愈來愈健全，但她也坦言，社宅地處人稠密集的黃金地段，周邊住戶非常多，所以工程在去年9月21日動工後，確實因噪音、揚塵造成居民困擾。

屏東首座社會住宅「瑞屏安居」預計2026年5月完工，目前工程超前2.32％，縣長周春米4日到場監工，希望完工期程能提早至2025年底。（謝佳潾攝）

為此，周春米4日特地到場監工，要求團隊在施工時務必把對民眾的困擾降到最低，同時也要確保住戶出入安全。對此，營建署南區工程處處長吳瑞安指出，有透過擋土工程與沉陷觀測釘、傾度儀觀測管、建物傾斜計等安全監測，維護工程安全與居民生活權益。

此外，吳瑞安還說，目前工程進度完成4.74％，正在實施擋土工程，超前預定進度2.32％，預計今年7月施作地下室結構體、12月施作地上層結構體，並於2026年5月完工。

對此，周春米肯定團隊能力，她說，在原物料上漲且缺工、缺料嚴重的情形下，工程能順利進行實屬不易，希望後續缺工缺料的情況減少後，相關進度可以往前推進，最好能在2025年底完工，讓民眾能在農曆春節前安心搬進去。

周春米補充，社宅全面符合友善通用設計，除規畫無障礙動線、防滑地坪及扶手外，還符合綠建築銀級、智慧建築合格級及耐震等3建築標章，且為因應後疫情時代的應對措施，各住戶設有獨立排氣，防止管道間空氣傳染，管路另設有吸氣閥，避免垂直管道病菌蔓延。