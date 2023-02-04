金門縣鳥「戴勝」近日在斗六社口藝術水岸公園被拍到，由於戴勝在台灣現身的機率不高，連日來吸引鳥友大砲守候捕捉身影，最多60支大砲，斗六市公所公用課為了迎接這隻嬌客，上午11時前暫停使用吹葉機，提醒遛狗市民保持適當距離，禁止汽機車進入。

金門縣鳥「戴勝」近日在斗六社口藝術水岸公園被拍到，由於戴勝在台灣現身的機率不高，連日來吸引鳥友大砲守候捕捉身影。（孫旺田提供）

上月底有一名鳥友在臉書「社團法人台灣野鳥學會」張貼一張散步時拍到的戴勝，令鳥友們訝異的是，地點是在斗六市，而非金門，po文者自問「不知道是不是風太大被吹過來！」

金門縣鳥「戴勝」近日在斗六社口藝術水岸公園被拍到，由於戴勝在台灣現身的機率不高，連日來吸引鳥友大砲守候捕捉身影。（孫旺田提供）

斗六社口水岸公園出現戴勝消息傳出後，每天早上6點到10點半都有至少30支大砲在公園守候，一字排開最多達60支，輪椅族鳥友也不辭辛苦等候，這是斗六市首次有這麼多鳥友聚集。雲林知名度最高的鳥是林內的八色鳥。

斗六市公所公用課長孫旺田說，他是從監視錄影帶發現突然有大票鳥友聚集，才知道有一隻金門嬌客來到，感到十分榮幸，想必藝術水岸公園令牠感到安全、舒適。

孫旺田去現場探詢，鳥友從全台各地而來，有台南、台中、彰化、嘉義及雲林本地，其中住在斗六的柯先生已拍到這隻嬌客2次，戴勝出現在遊客中心旁的草皮，可能是在覓食。

孫旺田說，該課人員迄今還未看到該隻鳥，可能是因只注意有無垃圾、狗便，為了不打擾戴勝也歡迎各地鳥友前來賞鳥，公所人員11點以前不用吹葉機，也提醒遛狗民眾保持距離、機車禁止進入。

樟湖生態國中小學校長、台灣生態學會雲林工作站主任陳清圳表示，戴勝特徵是頭頂有扇形的羽冠，像頂著龐克頭，是金門常見的留鳥，現為金門的縣鳥，他曾在澎湖拍過，在斗六市出現可能是迷航，出現在台灣的次數不多且多在沿海地區。