近日美國上空出現大陸的白色間諜氣球，使得中美關係很緊張，引起各界關注。氣象局長鄭明典今分享，那顆白色的大氣球，其實很久以前就出現過，曾有同事在2021年的時候，在台灣拍到過。

氣象局長鄭明典今（4日）在臉書上說，美國最近發現一顆「高空探測氣球」，是大陸的間諜氣球，引起各界討論。不過，這顆氣球其實出現很久了，氣象局的同事早在2021年就在台灣拍到過了。而在那之前，其他地方也有照片紀錄，證明這顆氣球存在許久。

鄭明典也分享2021年9月27日的臉書貼文說，月亮旁邊的一個亮點，反射光角度剛好，肉眼看比月亮還閃耀，隨文附上同事拍的「白色氣球」照片，只見一顆米白色的氣球高掛在藍色天空中，奇特的畫面，吸引3千多人朝聖。

照片引起網友討論，「所以這真的是間諜氣球嗎」、「台灣也有這個氣球嗎」、「嚇死，還以為是外星人入侵」、「氣球感覺超大」、「北京稱氣球是民用飛艇，主要用於天氣研究使用」。