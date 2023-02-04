上月美女律師李怡貞揪閨密快閃遊了法國一趟，還差點遇到黑人尾隨搶劫，昨(3日)她進一步分享久沒到歐洲，忘了當地需要給小費的習慣，第一天回房間時房門沒鎖，她以為是不小心的，第二天房門又沒鎖，地墊還被摺成衣服的形狀，她才想起是暗示，第三天終於記得放小費，還用紙條寫上「拜託鎖門」的法文，回房間時終於發現門被鎖上了，令她忍不住笑說：「有錢能使門鎖上」。

李怡貞昨發文表示，因為太久沒出國，出發前什麼都預定好了，也付款完成，因此忘了法國的小費文化，第一天到巴黎吃飯時，總共大概40多歐元，她們直接放了50歐元，但飯店房務打掃的小費卻完全忘記給，第一天回房間時，房間打掃得很乾淨，但門沒鎖，以為是偶然。

李怡貞發文。（圖／翻攝自女人大律師李怡貞臉書）

第二天回房間時，房門依舊沒鎖，雖然房間仍被打掃得很乾淨，地墊卻被折成衣服的形狀，李怡貞才驚覺是暗示，由於她們已經開始在當地血拚一些精品，因此如果沒鎖門，導致所買的東西不見可能會出現爭議，飯店可以稱是被其他客人偷的。

因此，李怡貞第三天不僅放了小費，也用法文寫了紙條「拜託鎖門」，當天回房後房門終於被鎖上，下樓後也特別塞了10歐元給接待，因此在百貨公司買到的行李箱被送到飯店後，就被服務員直接送進房間，讓李怡貞不禁笑說：「有錢能使門鎖上。有錢能使行李上。有錢真好。好好努力賺錢」，網友也回應：「謝謝妳的分享，值得學習，旅遊較放心」、「雖說錢不是萬能，但沒錢萬萬不能」、「還是律師懂得財富自由的快樂」、「有錢能使鬼推磨這是不敗的經典」。