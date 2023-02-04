新北一名陳姓男子昨（3）日騎乘機車停等紅燈時違規使用手機，遭到巡邏員警上前攔查，陳男涉嫌拒檢逃逸，棄車隱身於巷弄，但仍遭員警圍捕，並在現場起獲毒品針筒等物，沒想到警方一查才發現陳男所騎乘的機車也是偷來的，詢後依法移送新北地檢署偵辦。

據了解，昨（3）日上午9時40分許，板橋警分局板橋派出所蘇玟翰及徐嘉宏2名員警巡邏時，在文化路與漢生東路口發現46歲陳姓男騎士停等紅燈時違規使用手機，員警立即上前盤查，怎料陳男拒檢逃逸，經通報線上警網攔截圍捕，終在國光路上與熱心民眾合力捕獲。

陳男遭逮後坦承因身上攜毒，看到警方才要跑，並主動交付置於外套口袋施用過第一級毒品海洛因之注射針筒2支及殘渣袋4個；警方另查陳男所騎乘普重機車是昨（3）日清晨5時許偷來的，經連絡失主領回。

警方詢後依竊盜及違反毒品危害防制條例等罪嫌，將陳男移送新北地檢署偵辦；另有關陳男駕車使用手機及闖紅燈等交通違規部分已依規定舉發。

板橋警分局板橋派出所員警蘇玟翰（右）及徐嘉宏（左）巡邏時發現陳男停紅燈時違規使用手機，陳男拒檢逃逸，警方圍捕後在現場起獲毒品針筒等物。(警方提供)

警方在現場起獲第一級毒品海洛因之注射針筒2支及殘渣袋4個。(警方提供)

警方另查陳男所騎乘普重機車是昨（3）日清晨5時許偷來的，經連絡失主領回。(警方提供)

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