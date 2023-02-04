中華電(2412)於台灣燈會四大展區共計佈建近200台最新型高效能基地台，並運用AI大數據分析網路話務熱區，機動配置基地台及擴充網路容量，並佐以C-RAN高效能設備集中化技術，提供倍數級以上處理能力，滿足尖峰時段使用行動上網數據量的需求，確保用戶皆能以最高品質的4G/5G行動網路。不僅如此，中華電亦針對全台各縣市燈會活動，包括新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、宜蘭冬山舊河港燈節、花蓮太平洋燈會、中臺灣元宵燈會、苗栗元宵??龍之夜、南投燈會、台南月津港燈節、台南鹿耳門國際高空煙火秀、高雄燈會、屏東燈節、台東元宵炸寒單繞境等熱門活動與景點，佈建擴充近500台高效能基地台，更動員上百名工程人員即時優化燈會現場人潮尖峰時段的網路品質，提供穩定、順暢及高速的4G/5G行動網路服務。

遠傳(4904)運用AI技術進行網路擴充規劃，全台擴充超過800站以上各式基站設備；出動4G、5G行動通訊車；活動期間還將有超過600位工程人員輪班支援；後端更有逾百位工程人員待命並進行網路流量觀察、狀況排除等作業。遠傳以AI大數據預估全台燈會網路尖峰數據用量，提前完成網路容量配置優化，致力達到最佳網路品質，除了台北燈會，還包含新北燈會、桃園燈會、平溪天燈節、中臺灣元宵燈會、南投燈會、苗栗玉清宮「火旁龍活動」、台南月津港燈會、台南鹽水蜂炮、高雄燈會等，涵蓋全台熱鬧滾滾的燈區。