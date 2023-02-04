高市議會2日執行總預算審議時發生小插曲，國民黨高市議員陳美雅質疑高市府投入186億元興建2座再生水廠與缺水問題相關，對此，高市議長康裕成則持反對意見認為，生產再生水不代表高雄市全面缺水，陳美雅不滿康裕成言論，提出抗議，為了避免事態擴大，康裕成罕見直接敲議事槌宣布休息。

陳美雅質詢時表示，高市府老是喊不會缺水，卻又編列大筆預算打造再生水廠，讓人覺得很奇怪，目前的狀況就是有缺乏水資源的問題發生，高市府才會砸186億元興建楠梓、橋頭再生水廠，如果真的如同市府說的不缺水，那為何又要蓋再生水廠？

康裕成插話稱，高雄生產很多再生水不代表全面缺水，這是2個不同的議題，高雄有很多城市進步的指標，他認為，高雄大量的再生水可以視為進步指標之一，若將生產再生水跟缺水畫上等號，她個人有意見，並強調這僅是她的「個人意見」，不想跟議員吵架。

而陳美雅不滿康裕成言論回嗆，議長應該客觀公正主持程序，而不是公私不分幫局處說明、帶風向，這樣違背議會的監督角色，不能把議會變成「議事局」。康裕成為了避免事態擴大，直接敲下議事槌裁示休息，並走出議事廳。

高市府水利局表示，建置再生水廠是因為產業發展考量環保法規、使用綠色能源等條件，必須使用再生水，才能符合國際規範，不能與缺水畫上等號。