27歲潘姓女子農曆年前尋求借貸，對方見她需錢孔急，「好心」介紹她輕鬆工作，潘女前往台南市火車站附近與歹徒碰面後，失聯4天，親友小年夜報警，台南市警一分局當天查獲控制潘女的詐騙集團3名成員，日前更一舉直搗詐騙集團巢穴逮捕5嫌，讓警哭笑不得的是，該據點公布欄寫著斗大「每月做善事」、「初一、十五吃素」等字樣。

潘女1月16日獨自前往台南火車站附近與該詐騙集團成員碰面，隨即被帶上車控制行動。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

警方指出，住高雄的潘女年前原本尋求借貸，遇上該詐騙集團稱可介紹輕鬆的工作，「幫人轉帳就能輕鬆賺」，潘女上個月16日來台南與詐騙集團成員碰面，交付個人帳戶後，即被帶上車控制行動，隨後失聯，親友小年夜聯繫卻找不到她，趕緊報案協尋。

警方日前鎖定該集團核心成員藏匿據點並壓制犯嫌。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

一分局獲報後與市刑大組成專案小組，報請台南地檢署檢察官呂舒雯指揮。警方當天即在中西區攔查到載走潘女的轎車，查獲涉嫌控制潘女行動的吳、林及易姓3名男子，該集團見事跡敗露，立即釋放潘女。

警方過年期間仍鍥而不捨追查該詐騙集團巢穴，2月1日鎖定該集團核心成員藏匿中西區五妃街民宅，拘提該集團主嫌陳女與吳姓男友以及王、張及曾姓男子共計5人到案。

專案小組攻堅該處據點時也發現公布欄寫滿「初一、十五吃素」、「每月做善事」等字樣。警方指出，該犯罪集團也張貼2月2日開工，欣慰趕在開工前，順利逮回8嫌。警詢後，將陳女等5嫌依涉組織犯罪條例、洗錢防制法、妨害自由及詐欺等罪嫌，移送地檢署偵辦，台南地院昨天審理後均裁定押禁見，先前3嫌移送也裁定羈押禁見。