早期由教育部管理公教會館（國統飯店），計畫轉型社會住宅兼福利設施使用。（王志偉攝）

營建署住都中心選定花蓮3處規劃社會住宅，其中2處新蓋大樓，「美崙安居」、「中美好室」統包工程都已決標，基地就位於花蓮市美崙區塊，周邊生活機能便利，共有5百多戶，未來只租不賣，預計最快4年內先後完工，盼照顧初入社會青年及弱勢居住者權益。

營建署國家住宅及都市更新中心資料顯示，花蓮推動3處社會住宅，「中美好室」位於花蓮市中美七街及中美五街25巷，去年6月以6億3100萬元決標，是花蓮第一案，將興建126戶，包括套房型 77 戶、兩房型35 戶、三房型14戶，預估2026年完工，一樓規畫開放空間並設置店鋪及日照中心。

「美崙安居」位於球崙二路與華泰街與華民街口，基地面積廣達7714平方公尺，屬安靜住宅區內，地理位置佳。去年上網公告，因受營建原物料、鋼材及人工價格飆漲影響，一度無人投標流標。去年底再次招標，以23億468萬元決標，要蓋425戶，規畫套房型255 戶、二房型 128 戶及三房型42戶，規畫店鋪及托嬰中心，預計2027年完工。

行政院東部聯合服務中心表示，社宅考量社會青年需求，以1房居多，出租評數1房8至10坪、2房型16至18坪、3房坪數大，約34至37坪不等，租金約落在7千至1萬8千元不等，比市場行情低，鼓勵青年安心成家。

此外，位在花蓮精華區塊的北昌村「花蓮公教會館」，也將轉型社會住宅，這棟大樓早年委外經營飯店，收回後缺乏管理、荒廢至今。

東服中心表示，教育部已委由住都中心管理承辦，公教會館將朝「社會住宅」兼福利社施使用，並導入托嬰中心等公共服務，將是旅館轉型社宅的首例。稍早召開說明會，當地住戶反映停車問題以及社福設施回饋機制。

東服中心強調，社會住宅主要提供青年與弱勢等，雖無法提供「一戶一車位」需求，不過會依照建築法規停車辦法辦理，回饋機制也會納入規劃，規劃細節仍在討論中。