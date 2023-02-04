「第18屆天母盃兒童足球邀請賽」熱血登場，今年共有12支兒童球隊參賽，由台北市天母國小足球隊代表的「台北天母隊」以6勝0敗的全勝之姿，蟬聯冠軍寶座。今年也是「房仲第一品牌」永慶房屋連續第7屆贊助天母盃足球邀請賽，期許發揮企業力量，以行動支持基層足球推廣！

天母國小主辦的第18屆天母盃，邀請了「台北天母」、「台東大鳥」、「台北熱血」、「新北航源」、「台北西門」、「台北LION」、「天母少年」、「台北立農」、「宜蘭內城」、「新竹皇家野馬」、「花蓮化仁」、「宜蘭葛瑪蘭」等12支球隊參賽。經過3天賽期，由天母國小足球隊奪得冠軍，台北熱血足球俱樂部、宜蘭葛瑪蘭足球俱樂部與花蓮化仁國小足球隊也分別拿下亞季殿軍。

天母國小足球隊教練衛懋庭分享，「第17屆天母盃足球賽因疫情取消，為了延續第16屆冠軍榮耀，球員們都充滿鬥志，希望為隊史再添一座冠軍獎盃。因此足球隊利用課後時間積極排練，幫助孩子們在兼顧課業學習之餘，也能全心投入於訓練，增加球隊的競爭力，順利將本屆冠軍留在母校，回饋天母國小對足球隊的大力支持。」

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，恭喜天母國小再次拿下冠軍獎盃！身為主要贊助單位，看著天母盃足球邀請賽提供小小球員們比賽舞台，我們很開心能為基層體育活動盡心力。永慶房屋深耕雙北地區，了解地方及學校若想舉辦活動，所需資源必不可少，因此只要地方有需求，歡迎至永慶房屋雙北直營門市洽詢，我們將全力相挺，贊助活動所需物資，並出動人力支援。

永慶房屋深耕在地，只要地方及學校有需求，願意贊助物資及人力，全力相挺。(圖/永慶房屋提供)

除了第18屆天母盃，天母國小足球隊也在「2022全國學童盃足球錦標賽」勇奪六年級組亞軍！衛懋庭表示，學童盃是國小足球競賽的年度盛事，有賴於多年天母盃的比賽經驗，以及球員們的投入練習、家長後援會的大力支持，成功締造校史最佳紀錄。期待未來有更多企業，與永慶房屋一起投入基層足球推廣，藉由運動競賽，從小培養孩子們勇於挑戰、不怕挫折的特質，以及優秀的團隊合作能力，創造機會教育，為未來發展奠定良好基礎。

永慶房屋身為教育部「運動企業認證」房仲品牌，不只年年舉辦公司內部運動競賽，有籃球、壘球、羽球及健走競賽，鼓勵同仁養成運動的好習慣，也經常以企業力量支持多元運動賽事，如贊助WILL POWER永慶盃慈善公益籃球賽、內湖鐵人白石湖嘉年華公益路跑、北教大校友盃槌球錦標賽等，期許能將台灣運動風氣帶進各個年齡族群，促進體育活動的活絡。