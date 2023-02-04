國民黨立委王鴻薇欲提案修法砍卸任正副元首禮遇金，民進黨今以國民黨立委2017為此修法所發言打臉王；新聞部主任張志豪今表示，王鴻薇為了賺個人聲量，重重打臉過去國民黨強烈反對修法的眾藍委，試問國民黨及立院黨團支持王鴻薇的主張嗎？請王鴻薇把迴力鏢收好，不要唾面自乾。

張志豪表示，王鴻薇不斷扭曲事實，攻擊抹黑陳建仁院長，但卻刻意忽略陳建仁院長早在2020年卸任副總統時，就主動放棄禮遇，對比曾承諾六三三政見跳票就要捐薪水卻從未實踐的馬英九前總統，高度與格局高下立判。

張志豪指出，早在2017年立法院就曾經主張修法調降卸任總統副總統按月禮遇金額均為8萬元，但當時國民黨立委多持反對意見，現在卻「今是昨非」。

他舉例，時任國民黨立委楊鎮浯說，「卸任禮遇給多或少，是代表國家對於卸任元首的肯定，難道我們寒酸到只值八萬元？」時任國民黨立委王育敏認為，「對於卸任正副總統還是要有應有的尊重」。時任國民黨立委吳志揚則是批評，「不該用任何理由縮減卸任總統、副總統禮遇」。為此建議新任立委王鴻薇在主張提案前，先跟自家人討論並了解清楚再說，否則將成天打臉自己人。

張志豪表示，卸任正副元首相關禮遇，過去在立法院就曾多次討論，這些都可以制度性的來通盤討論。且陳建仁院長早在2020年卸任後就主動放棄禮遇，王鴻薇卻為了炒新聞說要提案修法，只會令人感到莫名其妙。

他再次呼籲王鴻薇，請主動說明立委補選政治獻金，以及去年12月25日宣誓就職台北市議員到今年1月16日就任立委前，有沒有領取台北市議員薪水？究竟領了多少薪資，要刮別人鬍子之前，先刮自己的鬍子。