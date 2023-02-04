據農委會統計，截至2021年仍有4萬公頃的土地用來種植檳榔，占全台果品種植面積18萬939公頃的22％，為我國果品類種植最大面積的作物，為了減少檳榔種植面積，農委會近日預告修正辦法指出，未來如果未辦理專案登記種植檳榔，恐怕無法加入農保。

為配合中央癌症防治會議決議調檳榔種植面積政策，農委會近日預告修正「從事農業工作農民申請參加農民健康保險認定標準及資格審查辦法」修正草案，修正種檳檳榔農民參加農保的資格條件。

農委會輔導處副處長陳怡任表示，依預告的辦法規定，除了辦法施行前已參加或曾參加農保的農民或採間作、混作其他作物實際種植面積符合規定外，如有其他農民要新種植檳榔，就不得以此農地加保農保，希望藉此縮減檳榔種植面積。

陳怡任說，過去農保也發現有部分學生掛名加保，為了杜絕此情況，未來若有學生身份僅能為空中大學、空中專校、在職班、進修推廣部等才能加保農保，其餘的學生皆不得加入農保。

外界也關注今年三讀通過農保條例何時會上路，陳怡任提及，只待勞保局資訊系統建置完成後就可上路，雖然農保虧損會因此從每年36億元左右的虧增加至每年約50億元虧損，由於農保的參加人數會越來越少，虧損估計也會逐年減少。