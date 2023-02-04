新任國立故宮博物院院長蕭宗煌今全程參與策展團隊的展出介紹，還拿手機拍照。（呂妍庭攝）

出〈嬰祖丁鼎〉原陳設在清宮養心殿，高85公分、重約95公斤，尺寸及重量都居故宮青銅器典藏之冠。（呂妍庭攝）

南院國寶館展覽另一亮點「羅漢」。（呂妍庭攝）

劉松年〈畫羅漢〉是單尊畫像，色彩妍麗，描繪細膩，呈現南宋院畫的雅緻畫風。（呂妍庭攝）

兔年開春，故宮南院人氣國寶展重磅展件全新登場，故宮典藏最大青銅鼎〈嬰祖丁鼎〉搭配「羅漢」主題國寶級繪畫、雕刻文物今正式展出，展現故宮藏品魅力，新任國立故宮博物院院長蕭宗煌也特地南下參觀，蕭宗煌說，故宮北院是南北雙輝、南北雙璧，目前南院外部活動比內部活動更受歡迎，鼓勵民眾不要害怕、勇敢走進展廳，故宮很多文物，看一次不熟，看兩次就熟了，第三次就懂了！

蕭宗煌是嘉義市人，今返鄉主持南院國寶展開展，並參與策展團隊的導覽、介紹，針對南院定位及未來願景，蕭宗煌說，南院的定位，前院長吳密察已簡單釐清，南、北院就是南北雙輝，南北雙璧，呈現的是多元文化觀，包括中國歷代文物、亞洲的文物，也從來沒有放棄當與世界對話、交流的窗口。

蕭宗煌說，南院是為了文化平權而建立，是要照顧是所有南部的民眾，最近的展覽，北院院藏到南院已是常態，南北院沒有太大分別，只有地域的分別，尤其南院周邊區域都在開發中，南院已是台灣重要的文化基地。

蕭宗煌說，今是他接任院長後首個公開行程，對南院的期待，除博物館2館國寶館工程盡速完成，未來園區的多樣性也會強化，至於南院目前外部活動比內部活動更受歡迎，鼓勵民眾不要害怕，勇敢進到展廳。

南院指出，本次展出〈嬰祖丁鼎〉原陳設在清宮養心殿，高85公分、重約95公斤，尺寸及重量都居故宮青銅器典藏之冠，2019年經文化部指定為重要古物。展覽另一亮點「羅漢」，展出劉松年〈畫羅漢〉是單尊畫像，色彩妍麗，描繪細膩，呈現南宋院畫的雅緻畫風；元人〈應真像〉1組2幅共繪製18尊羅漢，以及清代〈玉達摩面壁山子〉、〈玉羅漢〉及〈玉佛山〉3件玉雕作品

人氣國寶「羅漢」主題展即日起展出至5月7日，翠玉白菜3月14日起登場至8月6日。