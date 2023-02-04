新北市府為滿足北大特定區的公共服務和消費需求，去年啟動「北大特定區停二用地」計畫，招募民間廠商參與BOT投資案，將平面停車場轉型為闔家全齡休閒複合式商場，提升地方機能，今年度再度招商，新增開發廠商收取「共通性管理費用」相關規定，希望維持實質營運品質，提升投標意願，該投標案將公告至3月8日。

經發局長何怡明指出，北大特區涵蓋三峽、樹林區域，發展至今吸引不少人口進駐，區域以大學城方式規畫和棋盤式設計，區內設有各級學校、完善公共設施，具備穩固人口紅利基礎，加上捷運三鶯線主體工程將陸續完工，可透過北大站、三峽站連結至北大特區，將往來台北、新北、桃園地區的通勤需求，有效提升北大特區聯外交通便利性。

經發局說，北大停二停車場面積約1875坪，鄰近三峽麥仔園、樹林柑園等區，市府積極評估整體開發可行性，希望打造未來黃金10年指標發展性地區之一，因此採促參BOT模式辦理招商，吸引民間資金、增加市庫收入，活絡商圈發展。

另外，為了提高投資人意願，收取「共通性管理費用」規定，透過公私合作達成土地利用效益最大化，豐富地方生活機能。

經發局表示，該招商案興建營運期是50年，成功招商後規畫411個汽車停車位、260個機車停車位，維持既有停車場使用功能，並引進民間資金與創新巧思，建構複合式商業服務、立體停車場，以及611坪公益空間，兼顧轄內高比例高齡者與幼童的文教育樂需求，有興趣廠商可參考「新北市政府經濟發展局」網站，點選「投資新北／用地服務／公有土地招商」欄位，共創新型商機。