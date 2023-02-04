苗栗縣長鍾東錦4日抱病參加頭屋鄉農會慶祝農民節活動。（謝明俊攝）

苗栗縣長鍾東錦4日抱病參加頭屋鄉農會慶祝農民節活動，抽空補充水分。（謝明俊攝）

2月4日立春正是農民節，苗栗縣有4個鄉鎮農會同時舉行慶祝農民節活動，曾擔任過南庄鄉農會理事長的苗栗縣長鍾東錦非常重視農業，除了抱病參加頭屋及南庄鄉農會慶祝典禮外，還提出「青農返鄉」以及縣府代為申請外籍農工，以解決農地荒蕪及農業人力不足問題，期望藉由政策推動來解決現階段農業困境。

苗栗縣長鍾東錦要設青農返鄉基金 鼓勵青農回家承接農事

4日正值農民節，包括了頭屋鄉、西湖鄉、南庄鄉及苑裡鎮等4個農會同時在上午舉行農民節慶祝大會，日前感染諾羅病毒的苗栗縣長鍾東錦，3日一度因身體嚴重不適住院打點滴，但4日上午仍然抱病參加頭屋及南庄等2場農會慶祝大會，另2場則請夫人陳美琦代打，顯示他對農業的重視。

鍾東錦在頭屋鄉農會致詞時表示，他已請農業處向農委會申請外籍農工，現在各農戶自行找的外籍農工，工作狀況不穩定，如果縣府來申請合法的外籍農工，初期先申請50人，全部放在縣農會統一管理，18鄉鎮市農會所屬會員有需要用到人力時，都可以到縣農會申請使用，縣府會編列預算來補助部分僱工費用，像目前雇用外籍農工，一天工資約需1800元，未來由縣府補助後，可以減低農民負擔。

鍾東錦說，現在農業停擺是很可惜的事情，如果可以把農業及觀光結合，是非常好的事情，像今年大湖草莓中有一種白草莓，一顆可以賣到150元到2百元，這就是看農民如何發展農業。

鍾東錦指出，今天連續有4個農會慶祝農民節，與農民相聚是很高興的事，但是他也發現農民的年紀都偏大，農業工作也要傳承，不然農業面積會一直縮減，這並不是好現象，所以他認為要擴大農業，一定要年輕人回來接棒，青農返鄉幫助自已的老人家是最直接的，而且老人家會將精湛的農事技術傳承給年輕一輩，如果本來就是農家，原本就有田地，就不要負擔太多的成本，青農想要做一些好的農業設施，不僅農會會補助，中央也可協助負擔比較低的利息。

鍾東錦表示，縣府預備要設立案來輔導18鄉鎮市農會，大家一起努力來讓青農返鄉，至於留在家鄉的年輕人，平日在工廠或其它單位上班，也可利用休假時間，協助父母親把農地顧好，不要讓苗栗的農地荒蕪，不管是果園，或是田地，他們一定要把青農返鄉這個政策做好。