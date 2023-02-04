面對工料雙漲、政府重手打房，台北巿不動產開發公會理事長陳勝宏直言，已有中小型建商撐不下去，政府再一意孤行「真得會死很慘」！中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全表示，政府政策失當，令許多建商陷入資金斷鏈等五大困境，呼籲政府官員「要出來曬曬太陽、不要躲在冷氣房中訂定法令政策」。

陳勝宏指出，「經濟已這麼不好，政府還下重手打房，房地產百工百業占GDP相當比重，打趴房地產，經濟成長率勢將下修！」

外界關切，公會會否向新內閣提出建言，為業界請命，陳勝宏表示，過去業界如何反應，政府都不理不睬，如今新內閣上任，會爭取溝通，為業界發聲，建議鬆綁信用管制，暫緩實施《平均地權條例》，若新內閣願意聽，將會進一步提出完整建言。

楊玉全表示，《平均地權條例》打房條款在「景氣差，市場冷」的情況下強勢通過，將對不動產市場以及都更危老重建案造成相當大的影響，在此艱困環境下，呼籲政府應重視建築業土地融資當前面臨問題，力求維持產業穩定。

楊玉全並詳列目前建商在土地融資方面，遇到五大問題：第一，融資額度嚴重緊縮，形同資金斷鏈。目前土融最多只能貸到五成，其中一成還要等到動工才能核撥，等於建商購地至少要準備六成以上自有資金。在擔保品已十足設定抵押並綁信託下，金融政策還對營建產業如此苛刻，造成產業資金斷鏈，影響促進地利動能。

第二，不合理的動工期限要求，簡直不知民間疾苦。目前土融要求18個月內ㄧ定要動工，實務上有的銀行甚至只給一年期限。就算不談整併其他土地，建案從購地至取得建照開始動工，都要經過許多冗長的行政程序，如果再涉及都市計畫變更、都市設計審議、環境影響評估等事項，18個月內就要動工簡直是天方夜譚。請主管金融的官員多多體諒業界經營辛苦。

第三，變相抽取銀根、調高利率。如果沒有在一定期限內動工，銀行就要逐步收回貸款，在沒有外在不利因素下，卻要抽取銀根，並且又採階梯式逐年加碼計息，讓中小型建商資金吃緊，成本增加。

第四，新規溯及舊案，衝擊產業正常營運。央行是在110年12月17日限制土融最多貸至五成，但是之前已核貸舊案超過央行新規定五成者，若要展延，原貸款成數最長只給1年的調整期，若未動工即須償還成數差額，等於抽取銀根，讓建商原本規劃之財務計畫驟然出現缺口，嚴重衝擊正常之營運計畫。

第五，大者恆大，不利競爭。中小型建商目前的融資條件劣於大型集團建商，利率皆較大型建商高出兩碼以上，貸放成數亦較大型建商減少一成，並要求自籌資金需全數到位。建設公司以中小型建商居多，這樣的金融政策等於讓大型集團建商在市場上享有融資優勢逐漸寡佔化，除了不利競爭外，消費者更是減少議價或選擇產品的空間。

楊玉全呼籲政府，建商是生產者、加工者，並不是炒房者，但是每次政府要打炒房，卻直接波及開發商！建築業在銀行的逾放比只有0.05％，相較之下，國銀整體貸款同期約0.16％，呆帳比率遠高於建築業。央行與金管會不應組成國家隊連手砍斷中小型建商資金鏈！不合理的土融管制應速改善。