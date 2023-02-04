桃園市長張善政上任後針對桃園大眾捷運公司董事長人選遲未有定案，今日上午桃捷公司召開臨時董事會，會中通過新任董事長人事案，確定由前台北大眾捷運公司總經理沈志藏接任。

據悉，桃捷公司董事長一職，自張善政接任市長後，原由副市長蘇俊賓代理董事，將近1個月時間。桃捷今在臨時董事會通過新任董事長由沈志藏接任，沈為交通大學交通運輸研究所碩士，在軌道專業領域具執牛耳地位，學經歷相當豐富。

桃捷表示，沈志藏在台北捷運路線擔起開疆闢土先鋒，曾服務於北市府捷運工程局與北捷公司，一路參與北捷路線規畫建置、商場營運等工作推動，包括木柵、淡水、貓空纜車等捷運線通車營運都有他的身影，也曾投入貓空纜車風災搶修復駛工程。

桃捷提到，沈志藏對桃捷並不陌生，2016年時曾出任桃園捷運機場線交通部的履勘委員，與桃園結下緣份。厚實的軌道專業技能及經驗，使沈在北捷先後擔任中運量運輸處長、事業部經理、供應部經理、副總經理及總經理等職位。張善政相中沈完備的軌道專業資歷，特別延攬他到桃捷公司擔任董事長，扛起營運重責。