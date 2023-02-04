新冠肺炎疫情個案數下降！國內今新增2萬3349例本土個案，較上周六減少3810例，下降約14％。與此同時，今也新增397例境外移入個案，以及79例本土死亡個案。死亡個案中包括1例30多歲、有潛在疾病的女子，1月下旬因腎功能問題住院治療，後因併發十二指腸潰瘍出血、肺炎等，病況惡化過世。中央流行疫情指揮中心表示，先前疫情升溫是受到春節影響，但近日影響已減少，預估疫情已恢復到春節前狀態，整體趨勢往下。

指揮中心發言人莊人祥表示，先前疫情連日升溫，主要是受到春節期間人流移動，加上回補影響，但這周二開始，疫情就下降，從1月31日的3.2萬例，降至2月1日的3.1萬例。過去禮拜二、三通常都是疫情最高點，目前趨勢看起來，本土疫情已回到春節前的狀態，即周二、三最高，四、五、六、日個案數趨緩或持平，周一則最低。他預估疫情的趨勢已往下，下周一的數字應會比上周一來得低，至於死亡個案，也會隨疫情趨緩而減少。

今日新增的本土病例，為1萬464例男性、1萬2872例女性，13例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上。本土個案分布為新北市4260例、台中市2871例、高雄市2855例、桃園市2608例、台北市2050例、台南市1874例、彰化縣1261例等。

其餘縣市本土個案均為千例以下，包括新竹縣767例、屏東縣595例、苗栗縣560例、新竹市549例、宜蘭縣521例、基隆市463例、花蓮縣454例、雲林縣440例、南投縣403例、嘉義縣306例、嘉義市187例、台東縣167例、金門縣87例、澎湖縣64例、連江縣7例。

境外移入個案則為188例男性，209例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於去年11月15日至今年2月3日。與此同時，國內今新增79例本土死亡個案，為47例男性、32例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染，其中75例具慢性病史、51例未接種3劑以上疫苗。

其中1例特殊死亡個案，為30多歲女子，患有慢性腎病及風濕免疫疾病病史，曾接種3劑新冠疫苗，1月21日開始呼吸喘、尿量減少，1月23日至急診，檢出新冠PCR陽性、下肢水腫、腎功能惡化而住院治療，住院後因併發十二指腸潰瘍出血、右側肺炎、腎衰竭及休克，於1月26日轉入加護病房，使用呼吸器及接受內視鏡止血等治療，不幸仍病況惡化於2月1日過世，死因為肺炎及新冠病毒感染。截至目前，國內共累計964萬5862例確診、1萬6614例死亡。