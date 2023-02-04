新竹市長高虹安於去年選舉中從民調落後的情況，被民進黨一路追殺到民調衝到第一，最後獲得選民信任，一舉擊敗林智堅接班人沈慧虹，當選市長。《ETtoday》今（4）日公布一份民調，顯示高虹安的施政滿意度，42.3％的受訪民眾表示滿意，不過也有30.6%的民眾不知道或沒意見。

而各縣市首長於去年12月25日宣誓就職後，至今已滿一個月，《ETtoday》今（4）日公布一份民調，詢問新竹市民高虹安的施政滿意度，結果顯示，非常滿意的有7.1％，還算滿意的達到35.2％，不太滿意的為11.7％，非常不滿意的有15.4％，值得注意的是，不知道或沒意見的也有30.6%。

另外，對於外傳新竹市立棒球場的缺失尚未能全數改善，味全龍可能解約或影響合約、求償等諸多問題，高虹安今日證實，確實在年前有聽到味全龍與龍來公司有可能要撤場與解約，不過在市府積極協商後，可以保證今年不會有解約的情形，市府也已成立體檢小組，積極作後續善後工作。

《ETtoday民調雲》於1月31日至2月2日，針對20歲以上的新竹市民進行「2024新竹市立法委員人選調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。