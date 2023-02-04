警方尋獲王姓老翁，讓姐弟團聚。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台灣燈會試營運吸引許多民眾先睹為快，3日晚間一名男子獨自坐著輪椅，自推通過忠孝東路、逸仙路口，一開始輪椅男淹沒在來往的人群中，但隨著秒數流逝，斑馬線上只剩下男子及零星路人，眼見行人穿越號誌秒數已進入倒數，男子慌忙推動輪椅前進，但前進幅度仍然有限，此時在路口執勤的北市員警見狀，立即上前協助推著他快速通過馬路，男子在抵達對面後也向熱心協助的員警表達感謝。

此外，在會場內執勤的員警接獲通報，稱有老人於展區內迷途失聯，7旬王姓婦人著急向警方表示與弟弟一同前往賞燈，不料人潮一多，弟弟就消失在人海中，婦人擔心弟弟發生意外，連忙報警尋求協助，所幸經員警協尋後，得知王姓老翁位置，成功讓王姓姐弟團聚。

信義分局在燈會期間投入大量警力強化會場周邊巡視，並提供交通指引、犯罪預防、警政宣導及為民服務等事項，同時提醒前來賞燈的民眾務必看好個人身邊財物並保護好同行的長者、孩童，遵守秩序勿推擠，才能盡興而歸。