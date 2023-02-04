許多女性因經血過多，常引發缺鐵性貧血，國健署調查發現，每100名19至44歲女性中，就有14人有缺鐵性貧血的問題，會出現頭暈、臉色發白、疲倦等不適症狀。營養師建議，貧血女性應多攝取紅肉、肝臟、文蛤、牡蠣等高鐵食物。

●避免缺鐵性貧血 純素飲食者需注意攝取

家醫科醫師黃農茵表示，「鐵」為組成血紅素的必須元素，血紅素則是組成紅血球的重要物質，紅血球將氧氣運送至全身供細胞代謝，一旦血紅素不足，就會影響紅血球正常功能，導致組織器官缺氧。黃農茵列舉缺鐵性貧血5大常見原因為飲食不均衡、鐵質吸收不良致血紅素缺乏足夠製造原料、月經量過多、腸胃道內出血、嚴格純素飲食者（易因鐵質攝取不足）。

●治療缺鐵性貧血 嚴重者會採注射型鐵劑

治療缺鐵性貧血上，以補充製造血紅素所需的鐵為主，黃農茵說明，鐵劑可分為2價鐵、3價鐵。2價鐵在腸胃道的吸收較不易受到食物影響，但副作用較強；3價鐵副作用較輕微，接受度較高。

黃農茵指出，大部分缺鐵性貧血患者都會採用口服型鐵劑，來補充鐵質。注射型鐵劑則適合病情較嚴重、洗腎病患，或有腸胃道疾病、腸胃道出血導致鐵質吸收效果差的患者。值得注意的是，過量補充鐵，可能引發嚴重副作用，例如：黑便、嘔吐、噁心、腹瀉等。再者，口服液態劑型，應避免觸碰到牙齒，以防止染色，影響外觀。

●民眾服用鐵劑時 遵守5大原則效果更佳

民眾該如何正確「補鐵」，黃農茵提出5大原則：

1.儘量在空腹或餐前1小時服用，避免食物干擾吸收效率。

2.服用鐵劑時，務必避免喝茶、牛奶或穀物飲料。

3.服用鐵劑時，應錯開鈣補充劑，以免干擾鐵吸收。

4.原本持續服用含鐵保健品，則需停止使用，以免過量攝取。

5.服用鐵劑時，建議合併服用維生素Ｃ，幫助鐵質吸收。

另外，北醫營養室主任蘇秀悅提醒，缺鐵性貧血患者應依照醫囑服用鐵劑，不可任意停藥。平時多攝取紅肉、肝臟、文蛤、牡蠣等含鐵量高的食物；如素民眾應多攝取紅鳳菜、紅莧菜、九層塔等鐵質含量較高的蔬菜。

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