中國大陸高空偵察氣球飛進美國蒙大拿州上空，導致原訂訪中的美國國務卿布林肯決定暫緩行程。國民黨立委江啟臣表示，在美中兩國競爭對立的緊張態勢，又相對沒有互信基礎下，此次不明飛行物事件當然會引起反彈，暫緩是可預見的。

江啟臣認為，目前美中兩國仍會極力避免發生衝突，這種鬥而不破狀況也會維持下去，但讓他懷疑的是，類似這樣的間諜氣球，有沒有可能在台灣或台海上空，這恐怕也是國防部應該要特別重視，國安單位要加以了解因應。

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