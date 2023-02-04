今年春節10天連假結束，苗栗縣警局向公路總局苗栗工務段調閱10天連假湧入苗栗縣著名觀光景點人、車次數，總計有78萬3349車次、235萬47人次進入苗栗縣，平均每日進入7萬8335車次、23萬5005人次，與去年6萬2020車次、18萬6059人次相較，增加26％，顯示苗栗旅遊觀光有明顯上升。

據苗栗縣警局交通隊統計，這10天連假中的人、車次，以台61線西濱快速公路周邊景點，包括了通霄鎮精鹽廠、白沙屯拱天宮及竹南鎮龍鳳漁港、后厝龍鳳宮136尺媽祖神像等地點，湧入37萬7574車次、113萬2722人次最多，警方研判，除了周邊景點因素外，應該是國道1號及3號出現較大車流時，用路人改道行駛替代道路，順便到沿線各景點旅遊。

另外，大湖草莓及泰安溫泉觀光景點也湧入18萬2153車次、54萬6459人次多，每小時尖峰車流量甚至超過2千車次，已達到道路設計飽和流量，數據徹底打臉網路批評苗栗是旅遊沙漠的不實內容。

苗栗縣警局長莊勝雄表示，春節連續假期前已要求所屬單位同仁務必對轄區易壅塞路段提出改善方案，預先判斷尖、離峰時段，透過調整行車管制號誌時制、時相及秒數等模式，符合實際運行效果。另外增設告示牌面，提高駕駛人注意力，事先變換車道，始能遵循行進方向快速通過交岔路口，避免發生停滯情形，造成壅塞情事發生，同時運用科技工具「空拍機」掌握最新車流量，適時開放各行向綠燈秒數，以達紓解效果。

莊勝雄歡迎全國鄉親前來「好山、好水、好風景」苗栗縣觀光旅遊，同時持續要求同仁落實為民服務工作，且力求交通順暢，讓旅客有感苗警的用心與熱情。