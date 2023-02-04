有部分人行道被路樹等植栽等占道。(黃敬文翻攝)

樹根隆起造成瀝青人行道出現破損、高低起伏的狀況。(黃敬文翻攝)

近日台灣交通被國際所詬病，新北市議員陳偉杰日前接獲陳情，表示淡水區義山路二段以及新市二路至新市三路一帶的人行道破損已久，另外也出現有路樹直接植在人行道上，造成行人難以行走必須與車爭道；對此新北市工務局表示，目前已請淡水區公所先針對破損部分辦理改善工程，後續待二期開發時會一併整體檢討改善。

陳偉杰接獲陳情指出，淡水區義山路二段、新市二路至新市三路一帶的人行道出現地磚破損已久，且有部分人行道被路樹等植栽等占道，導致用路人無法安全的行走在人行道上，只能走到馬路上與車爭道，險象環生，因此日前與當地崁頂里長吳庭岳與新北市交通局、景觀處以及淡水區公所的人員到場會勘。

陳偉杰表示，淡海新市鎮最初在規畫的時候，可能人本空間的概念還不盛行，在如今的相關法規下可能需要再做調整，但近幾年隨著新市鎮加速開發、人口持續遷入，所以越來越多民眾反映人行道的問題，人行道設計的缺失也對孕婦、身障人士、輪椅族以及需要坐娃娃車的孩童都不友善。

對此，負責單位工務局表示，由於此路段屬於淡海新市鎮二期尚未開發範圍，目前行人使用量需求低，後續將待二期開發時一併檢討改善，短期部分已請淡水區公所針對新市二路4段口至土地公廟之間鋪面不平整處辦理局部改善。

淡水區公所指出，該處人行道因樹木竄根導致瀝青人行道有破損、高低起伏，改善方式為將既有瀝青路面打除並新設剛性鋪面，預計3月底前可以改善完成。