積極備戰春訓及經典賽的天使日籍球星大谷翔平，去年完全綻放投打二刀流風采，再一次寫下了夢幻般的賽季，可即便如此耀眼的表現，還是不足以讓大谷翔平衛冕美聯年度MVP的獎項，對此天使教頭內文（Phil Nevin）便透露了子弟兵的真實感受。

投手丘上斬獲15勝、2.23防禦率，還能在同賽季繳出打擊率2成73、34轟，大谷翔平應是年度MVP的不二人選，只是在另一頭東岸的洋基陣中也有位打擊怪物，「法官」賈吉（Aaron Judge）改寫了由馬里斯（Roger Maris）所保持的美聯單季最多轟紀錄，硬是從大谷翔平手中奪下獎項。

內文接受《MLB Network》訪問時透露，大谷翔平對於沒有奪下MVP感到非常不開心，「但他腦子裡想的還是贏球，這是最重要的，他對球隊所補強的球員及接下來展開的球季雀躍不已。」這個休賽季天使經由交易及簽約補進了泰勒安德森（Tyler Anderson）、祖瑞（Brandon Drury）及瑞福洛（Hunter Renfroe）等好手，根據《MLB TR》報導，天使還有意簽下安德魯斯（Elvis Andrus）、華卡（Michael Wacha）及桑契斯（Gary Sanchez）。

大聯盟官網記者阿德勒（David Adler）表示，大谷翔平若能維持出色成績，生涯第2座年度MVP並不會離他太遠，若此一來大谷翔平有望成為大聯盟歷史上第33位擁有2座以上年度MVP的球員，他在天使的老大哥卓奧特（Mike Trout）及前隊友普侯斯（Albert Pujols）是其中2位。