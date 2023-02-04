擅長以動力藝術訴說哲學的蔡宜婷，透過光芒萬丈的「燦爛千陽」帶來衝擊的未來性即視感。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

陽明大學老師曾令理作品「聚聚亭」，呈現凝聚共識、並肩起舞的景象。（北市產發局提供／張芷瑜台北傳真）

2023台灣燈會將於2月5日展至19日，在未來展區內的四四南村，展示農業意象燈飾並融合食農教育活動，北市產發局表示，首次在台灣燈會出現的療癒LINE FRIENDS，打造「Hi！兔兔」草編裝置，是燈區一大亮點，歡迎民眾到訪賞燈，還可拍照打卡換限定禮。

產發局表示，台北有豐富自然資源，農業雖非主要產業，但仍有糧食生產、觀光休閒、生態維護、防洪防災等多元角色，因此在燈會未來展區內的四四南村，將具有時代意義的場域轉化為現代世外桃源，象徵台北城市的永續未來，呈現台北在地農業的重要性。

農業燈區由陽明大學老師曾令理擔任策展人，作品「聚聚亭」呈現凝聚共識、並肩起舞的景象，香港跨界藝術團隊Whiteground透過草坡上啵啵冒芽的「生長的時刻」傳遞著希望與夢想。

擅長以動力藝術訴說哲學的老師蔡宜婷，透過光芒萬丈的「燦爛千陽」帶來衝擊的未來性即視感，另外還有備受矚目的原住民藝術家安聖惠，以竹子湖繡球花發想「夢織繡」，鉤織出象徵繡球花代表「希望」的花語。

除了農業意象燈飾，產發局也說，由LINE FRIENDS全球首創「Hi！兔兔」草編裝置微笑開場也是燈區一大亮點，還有呈現農民豐收的「熊大兔兔小農村」，以及飄著台北茶香的「兔兔茶園」，讓人彷彿秒到農村，超萌農夫裝的熊大、兔兔與莎莉以不同風貌與民眾見面，成最夯打卡點。

此外，燈會期間每周六、日於四四南村中央廣場舉辦「食農闖關大冒險」與「食農樂活DIY」活動，透過玩樂體驗學習食物、生活間與農業的連結，讓市民朋友認識台北有農的珍貴風土。