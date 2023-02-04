78歲韓國演員吳永洙以Netflix影集《魷魚遊戲》走入大眾視野，「001號爺爺」在劇中反轉再反轉的角色形象，更是牽動不少觀眾的心弦。豈料，才剛知名度大增的他竟爆出「性騷案」，而該案於昨(3)日第一次開庭，吳永洙在媒體與法官前竟表達兩種「相反說詞」，引起全網熱議。

據韓媒《韓聯社》報導，有名女子出面指控吳永洙2017年時對她有不當的身體接觸，但當時經由警方調查後，作出不起訴，引發女方不滿提起異議上訴。而後檢方再次重啟調查，並傳喚吳永洙調查，他雖然否認犯行，檢方仍以強制威猥褻罪將他起訴，而昨日則是第一次開庭。

吳永洙「性騷案」昨日開庭審理。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

據了解，吳永洙開庭前曾坦承犯行，並透露有向對方道歉，更對現場記者表示：「我知道自己的行為不對，我會說出真相」然而，他的辯護律師表示：「有與A女士一起散步並去到她住所的事實，但其他有關於性騷擾的指控都不是事實。」要求檢方撤訴，並稱：「犯罪的日期和時間太全面(詳細)了。」此外，開庭結束後，吳永洙也改口：「我雖然有牽A女士的手，但這並非是騷擾舉動。」再次否認了「性騷」指控。消息一出引發網友震驚，更因他「兩種相反言論」引發抨擊。

事實上，在開庭現場，也有約10名的民眾在現場抗議支持性騷案的受害者，要求吳永洙承認騷擾事實並向受害者道歉，他們表示：「因為吳永洙是名人，讓受害著要出面發聲尤為困難，因此我們才會出面試圖給受害者一些幫助。」

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