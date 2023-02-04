2023台灣燈會將於明（5）日登場，交通部觀光局攜手國籍航空公司，邀請來自12國、逾200位海外送客旅遊業者來台賞燈，並前往全台各地熟悉旅遊，親自體驗各地觀光資源、常態生活與在地美食，盼加速帶動來台旅客復甦、力拚2024年恢復疫前1186萬人次水準。