觀光局表示，此次邀請來台的主要海外送客業者，包括日本、韓國、美國、新加坡、馬來西亞、越南、泰國、香港、德國、英國、紐西蘭、澳洲等國，配合北市府觀傳局同步看重國外旅遊業者送客潛力，特別安排日、韓及馬國業者4日傍晚與國內業者交流及餐敘。
為瞭解台灣各地疫後觀光資源與接待量能，此次行程安排橫跨台北、新北、桃園、新竹、基隆、東北角、宜蘭、台中、南投、台南、高雄、花蓮、台東等地，除體驗燈會特色與定番遊程外，也加入生態、鐵道觀光與藍色公路，品嚐必比登台灣道地小吃與米其林美食等。
觀光局指出，希望透過國外旅遊業者眼見為憑，鼓勵將台灣列為販售首要海外旅遊目的地，包裝疫後台灣特色行程，並以送客來台業者合作促銷、分攤廣告、強化網路宣傳等方式，爭取更多國際旅客到訪台灣。
觀光局表示，將持續依團客、自由行配合季節性及目標市場客群偏好，區隔各市場行銷主題，滿足不同國家旅客喜好。並將透過擴大參加國際旅展、大型活動、異業結盟、辦理講座、廣告宣傳及數位、KOL網紅行銷等各式通路，帶動產業加速復甦，強化產業經濟韌性。
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