民眾可將車停在外圍停車場，再搭乘大眾運輸工具前往燈會現場。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

2023台灣燈會將於2月5日元宵節盛大開幕，開幕日包含踩街遊行、表演等，預估將湧現大量人、車潮，轄區信義分局自期前即嚴陣以待，配合市府各局處進行現場會勘、規劃交通疏導及安全維護警力，將全力以赴維持燈會期間交通順暢及燈區安全。

信義分局表示，燈會橫跨東區商圈、松山文創園區、國父紀念館、市政府、信義商圈及四四南村等地，警方依據人流動線、交通節點規劃交通疏導崗位，派遣大量警力、義交指揮，結合運用民防義警等民力，加強交通管制疏導，且備有交通快打警力隨時待命，如遇突發狀況將立即出動支援。

警方表示，從試營運迄今，已投入近千名警察人次及協勤民力，全力維護燈區秩序，降低交通衝擊，經警方及協勤民力不斷辛勤指揮及疏導，試營運期間交通狀況平順，預估開幕首日將吸引較多人潮，本次燈區未設專用停車場，周邊停車位有限，信義分局提醒，停車場滿場時將啟動滿場機制，請民眾勿於停車場外違規排隊停等，警方將加強取締、驅離。

信義分局呼籲，賞燈民眾可儘量搭乘大眾運輸工具前往，或將車停放在外圍停車場轉乘大眾運輸前往會場，此外，燈會期間國父紀念館、市政府及香堤大道周邊不可騎乘自行車，路過民眾應改以牽引方式前進，警方亦會加強勸導。