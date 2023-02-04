賴清德上任民進黨主席，其政治立場引發關注。擁有美國哥倫比亞大學公共行政碩士學歷，曾任美國聯邦眾議員羅斯（Max Rose）國會助理的李有宜表示，據她與美國智庫界人士交流的觀察，美方並不認為賴是「務實的台獨工作者」，而是「激進的台獨工作者」，美國並不希望與中國大陸發生戰爭，賴對美國而言是一張危險的牌；美方也很訝異，為何台灣人這麼相信美國會為台灣出兵。

李有宜今（4）日接受香港媒體《中評社》訪問表示，美國不會接受台灣有太激進的領導人，近期傳出賴清德要找駐美代表蕭美琴拉搭檔參選2024，若真的這麼做，那賴就是在安美國的心。「賴蕭配」對賴及總統蔡英文及其英系都有利，畢竟賴需要有人在對美關係方面幫他平衡，對民進黨內則能平衡派系。

李有宜指出，美國最喜歡的就是蔡英文，因為蔡很聽話、要五十給一百，而且不至於會太主動去挑釁中國大陸；雖然她不承認九二共識，但至少會用「中華民國」，故讓美國方面覺得比較溫和，且蔡對軍購也有增加。

此外，李有宜透露，美方也很訝異，為什麼台灣人這麼相信美國會為台灣出兵？美國對外宣戰須經國會同意，除非是美國本土直接被攻擊，行政體系才能不經過國會直接反擊，台灣並非美國國土，且這幾年美國經濟表現也相當疲軟，所以台灣的深信不疑令他們相當疑惑。