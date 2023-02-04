高雄市長陳其邁頒發感謝狀給績優農民。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁頒發感謝狀給績優農民。（崔正綱攝）

高雄市長陳其邁與績優農民合影。（崔正綱攝）

今日農民節，高雄市鳳山區農會舉辦農民節表揚大會，邀請在地農民一同參加，也藉此感謝農民朋友們一年辛苦的付出。高雄市長陳其邁親自到場祝賀，並頒發感謝狀，向辛苦的農民朋友表達致意。

農民節為1941年3月12日，當時國民政府農林部舉行首次全國農林行政會議，認為應規定節日讓農民紀念慶祝同時舉辦各種競賽頒獎，鼓勵農業改進，定每年立春日為農民節。

鳳山區農會也於農民節當日，於鳳山區農會供銷部舉辦農民節表揚大會，邀請在地農民一同參加，陳其邁也親自到場祝賀，並頒發感謝狀給農會選出的績優農民，並向農民們表達感謝與致意。

陳其邁指出，鳳山區農會有肉品、果菜市場，多角化經營表現優異；今年1月初《農民健康保險條例》修法，提高農保月投保金額調升至2萬400元，對於生育津貼也從2萬800元大幅調升至6萬1200元，改善農民的福利。

陳其邁表示，今日來這裡，有這個機會感謝農民朋友辛苦打拚，市府也會持續照顧農民朋友。

高雄市農業局長張清榮表示，鳳山區農會積極做設備上的汰換、更新，以及農民朋友們一整年辛苦的付出，由衷感謝農民與農會的密切合作，為高雄市民的食安把關。