美國FDA近日示警一款非處方人工淚液EzriCare，發現有「細菌群聚感染案例」，正回收其產品。衛福部食藥署今天表示，經清查，這項產品並沒有核准輸入台灣，將持續注意國際間警訊。

美國食品暨藥物管理局（FDA）近日發出警訊，由印度藥廠Global Pharma Healthcare推出的人工淚液品牌EzriCare瓶子內，發現高度抗藥性的綠膿桿菌（Pseudomonas aeruginosa），影響波及12州共55名病患遭到感染，且出現首起死亡案例，已下令所有相關產品於全美下架。

振興醫院感染科主任兼任感染管制室主任李明政接受媒體聯訪表示，綠膿桿菌屬於革蘭氏陰性菌，是「很惡毒的細菌」，因其生長擴散很快速，且一旦感染到人體，藥物治療上必須要特殊抗綠膿桿菌的抗生素才有用，因此臨床常發生延誤，治療關鍵是最好3日內用對有效的抗生素。

李明政說，綠膿桿菌常存在介面、表面的污染機會最大，像隱形眼鏡就是一類，過去也有案例進入眼球、玻璃體構造，一旦太慢治療，將引起失明。