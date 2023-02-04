國民黨立委王鴻薇擬提案修法調降卸任總統副總統禮遇金，但被民進黨立委劉世芳質疑，提案文字除了金額與少數用字以外，幾乎跟她當年的提案如出一轍；王鴻薇今天表示，「這不是論文的抄襲」。

目前規定卸任正副元首按月禮遇金分別為新台幣25萬元、18萬元，王鴻薇昨天於立法院中興大樓召開記者會表示，將於本會期提出卸任總統副總統禮遇條例第2條及第3條條文修正草案，調降卸任總統副總統按月禮遇金額均為7萬5000元。

她在記者會中並指出，民進黨立委在2017年也有相關提案，當時立委劉世芳等人主張修法，調降卸任正副元首按月禮遇金額均為8萬元，但民進黨立委的提案後來沒有下文。王鴻薇希望行政院長陳建仁兌現過去承諾，支持讓卸任正副元首每月禮遇金均調降為7萬5000元，並請民進黨立委一起支持。

劉世芳昨天則於臉書發文表示，她看了王鴻薇的提案文字之後，發現除了金額與少數用字以外，幾乎跟她當年的提案如出一轍；劉世芳並反諷，謝謝王鴻薇的賞識與借鑒。

對於王鴻薇所稱，當年民進黨立委的提案後來沒有下文，劉世芳在臉書也說明，過去民進黨立委要求修改卸任總統副總統禮遇條例，事實上，當年審查法案時，無論是在委員會審查或是政黨協商階段，都在時任國民黨立法院黨團書記長王育敏在內的多位國民黨立委杯葛下，使修正條例因屆期不連續功虧一簣、無法順利三讀。

劉世芳表示，王鴻薇如果真要以禮遇金抹黑陳建仁，要先徵詢國民黨內意見，尤其拚命捍衛的前立委王育敏，畢竟當年反對此案的可是國民黨，王鴻薇還是多把力氣放在人民在意的法案上，才不會辜負人民託付，也不枉台北市犧牲一席議員。

王鴻薇今天透過媒體網路群組發表回應，表示修法提案竟被質疑「王鴻薇抄襲劉世芳的提案」，感到非常荒唐可笑；王鴻薇表示，「這不是論文的抄襲」，她昨天在記者會就已公開出示劉世芳當年提案，完全沒有隱瞞劉世芳當年有提案。