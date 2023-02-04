美國國務卿布林肯因中國大陸高空氣球侵美國領空，暫緩訪中。國安會前副祕書長楊永明今分析，一顆氣球正式揭示美中新冷戰序幕；麥卡錫訪台、美國加大科技管制、切斷華為供應產品，都顯示目前美中兩國關係連小陽春也不容易。

至於布林肯延遲訪問中國大陸，楊永明認為，除氣球事件太特殊外，也是一個下台階，顯然中美雙方談不攏，可能訪問無成果，甚至不歡而散。

楊永明表示，古董間諜氣球和中國最新科技，加上公開飛越美國上空，經由媒體所有美國人都看到了，太多想像空間，但中國大陸衛星科技已經可以拍到美國境內行使車輛的牌照號碼，還要用間諜氣球去收集哪些美國機密資訊？

楊永明說，事件發生後，北京馬上表示遺憾，解釋是民用無人飛艇，用於氣象科研，受西風帶影響，嚴重偏離航道；美國拜登政府則先延遲布林肯訪中，畢竟中國大陸氣球大剌剌飛越美國上空，挑戰美國安全優勢與信心，是可忍孰不可忍。

楊永明認為，美國防部說這是監控氣球，能讓它繼續晃到東岸而不打下來？如大陸方面可以讓氣球降落，或由民間公司展現類似氣球，則事件或可大事化小；若是如美國前總統川普所說，「把氣球打下來」，事件則會更加情緒化、民粹化。