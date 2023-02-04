農委會主委陳吉仲今到嘉義縣視察養雞場周邊公共區域消毒作業，並慰勞第一線防疫人員。（呂妍庭攝）

今陳吉仲偕嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、嘉義縣養雞協會理事長黃國明到黃國明的養雞場視察防疫作業。（呂妍庭攝）

農委會主委陳吉仲今分別到彰化縣、嘉義縣視察養雞場周邊公共區域消毒作業，並慰勞第一線防疫人員，陳吉仲說，全球高病原性禽流感疫情漫延非常嚴重，但台灣在地方政府加強防疫、消毒，與業者配合下，將疫情降到最低，農委會將透過相關獎勵補助機制，讓家禽場設備提升，建立農業韌性。

今陳吉仲偕嘉義縣長翁章梁、立法委員陳明文、嘉義縣養雞協會理事長黃國明到黃國明的養雞場視察防疫作業，了解消毒車作業過程，並聽取嘉縣家畜疾病防治所簡報，確保防疫作業流程一切嚴謹。

陳吉仲說，去年秋冬檢疫專案開始實施後，農委會就密切注意國內H5N1疫情發展，今後防疫仍然需仰賴地方政府與農民的配合，包含在養雞場周遭及進出車輛密切消毒、定期監測採樣，同時中央已研擬方案，將以獎勵補助方式，鼓勵農民提升養雞場硬體設施，可使家禽排泄物轉換為有機肥料、消費者糧食供應無虞、提高農民收入、環保問題解決，達成三贏局面，也配合蔡英文總統建立國家韌性方向，建立農業韌性。

翁章梁說，禽流感曾經讓台灣1004場禽場被撲殺，現只剩30多場，這不是天掉下來的，是中央發動很多政策和補助帶來的，中央正確的領導，地方徹底執行，尤其雞肉、雞蛋是餐桌上的主食，這個產業對民生非常重要，禽流感的危害如果沒有守住，就會造成很大的民生問題，謝謝所有人的辛勞和業者的配合，才能穩定民生經濟。

黃國明以自己養雞場為例，表示在幼雞進場前，必須將養雞場內外重複消毒，幼雞開始培養時，為避免帶原的蒼蠅孳生，每三天就要清潔場地雞糞，保持環境乾淨，尤其在疫情嚴峻時刻，維持環境乾淨更是不可少的步驟。