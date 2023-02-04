航警局破獲毒品走私案，起出夾藏在貨物中的第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」共44公斤。（航警局提供）

兩岸交流急凍之際，航警局破獲台陸情侶檔合作走私毒品案，台籍周姓主嫌及陸籍女友企圖從大陸進口原料在台製毒販售，打造兩岸合作的一條龍產銷管道，所幸及時被警方查獲。

航警局表示，去年8月17日安檢大隊在桃園機場遠雄倉儲執行X光檢視勤務時，發現一批以化妝品名義申報進口的貨物影像有異，開箱查驗後發現貨物內夾藏第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，警方隨即成立專案小組偵辦，並運用科技偵查定位技術及道路監錄系統交叉比對，最後在新北市三重地區逮捕周嫌。

周嫌偵訊時供稱，自己在廈門已有正職工作，但在陸籍女友教唆及金錢誘惑之下，特地返台領取女友寄出的毒品包裹，甚至訂購不銹鋼網篩、化學溶劑及烤箱等製毒工具，為不法集團在台打造製毒基地；不過工廠還沒開張就遭警方查緝，女友也依舊在大陸逍遙，周嫌為愛卻人財兩失、悔不當初。

警方指出，此次查獲的44公斤第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」是第三級毒品「喵喵」的原料，以「喵喵」市價每公斤新台幣40萬元換算，這批原料可製作出價值超過1千萬的成品。

由於邊境開放以及防疫措施逐步鬆綁，不肖販毒集團看準毒趴商機有利可圖，不斷自大陸進口原料來台製毒販售，近半年來警方已破獲數件類似的走私案，並持續溯源追查幕後黑手。