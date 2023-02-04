溪尾櫻花音樂茶會4日上午熱鬧登場，邀集多位茶道老師現場製茶、泡茶。（潘虹恩攝）

溪尾社區發展協會理事長高淑真說，今與溪尾里長顏寶玉、地方農場合作，首度舉辦溪尾櫻花音樂茶會，邀集大家一同前來賞花、品茗、聽音樂，未來盼持續結合地方資源舉辦活動。（潘虹恩攝）

台中市烏日區溪尾里過去因八七水災烏溪河床位移，一度成為台中的「化外之地」，直到2016年溪尾大橋完工通車，重新串連與台中市區的交通。溪尾社區發展協會積極推動地方觀光，4日上午於員農種苗場舉辦櫻花音樂茶會，前立委顏寬恒及多位地方代表、里長等人皆前往共襄盛舉。

溪尾社區發展協會理事長高淑真說，她已開啟半退休人生，於是把時間都奉獻給社區，她自去年剛接任溪尾社區發展協會理事長，今與溪尾里長顏寶玉、地方農場合作，首度舉辦溪尾櫻花音樂茶會，邀集大家一同前來賞花、品茗、聽音樂，共度假日的愜意時光，未來盼持續結合地方資源舉辦活動。

溪尾里員農櫻花種苗場、芬園花卉生產休憩園區園主張洲府有「櫻花張」的美稱，過去培育、改良櫻花曾「獲神農獎」榮譽。他說，園區內櫻花品種有70多種，其餘也種植梅花、桃花等，目前是洲府枝垂櫻、河津櫻、八重櫻與吉野櫻等品種花期，預計持續到228。

顏寬恒說，溪尾里是唯一沒有和台中市連結在一起的里，早期交通都要從南投和彰化，因此過去積極爭取建設溪尾大橋、二橋貫通溪尾里銜接到彰化，這是地方發展的必要前提；現在的溪尾里假日就會外地、本地人來賞花，已逐漸從純樸農業的村落變成大家休閒觀光的地方，溪尾里的進步大家都看的到。

烏日區農會總幹事張漢強說，他也是溪尾里的子弟，溪尾里就如烏日區的後花園，有好水、好米、好空氣，烏日區農會力推的品牌「烏溪糧倉」也是指稱溪尾里地區，以種植台梗16號及高雄147米為主力，在全國許多競賽中皆有亮眼成績，未來會以農業推廣結合發展地區農業觀光，今年盼能辦理螺潭里至溪尾大橋的健行活動，及與溪尾國小合作舉辦露營、農村體驗活動等。