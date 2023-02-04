消費性電子遭嚴峻考驗，智慧型手機硬戰，根據IDC數據指出，2022年第四季全球智慧型手機單季出貨量為3.003億支、年度下滑18.3%，前五大品牌變動不大，依序蘋果、三星、小米、OPPO以及vivo，市佔率分別為24.1%、19.4%、11%、8.4%以及7.6%，只是，值得注意的是，五大品牌的市佔率均相較前年同期呈現下滑趨勢。

IDC分析指出，去年第四季整體出貨衰退主要原因可歸咎於全球通膨衝擊下，導致消費者支出意願降低，且當下消費者換機周期延長，已經提高到40個月左右，換言之，約達3.3年，種種因素均是造成智慧型手機市場低迷的負面因素。

總計2022年全年表現，IDC統計顯示，三星再度奪下霸主，出貨2.609億支、市佔率21.6%，第二名則為蘋果，出貨總計2.264億支、市占率18.8%，後續3~5名分別為小米、OPPO以及vivo，市佔率分別為12.7%、8.6%以及8.2%。