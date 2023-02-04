「紐約時報」引述五角大廈官員稱截至3日中午，這枚氣球已到達堪薩斯州，時而盤旋時而以高達時速112公里的速度移動。一名軍方官員表示總統拜登仍不排除將氣球擊落，但在氣球飛出陸地、進入大西洋水面之前將其擊落的可能性不高。

另一美方官員表示，情報機構其實在好幾天前氣球「可控地」飛出中國不久並朝向阿留申群島後就開始追蹤，美方持續監控至氣球通過加拿大，然後在氣球進入美國領空後感到不對勁。

美方官員表示，中國偵察氣球過去有越界闖入美國領空的先例，並曾被歸入不明空中現象（UAP）。

國家廣播公司新聞網（NBC News）指出，國防高層官員表示這類情況並非首次，中方過去也曾施放這類在同溫層的高空氣球，在過去幾年，包括在本屆政府前，我們就已觀察到實例，但這一次停留美國上空時間異常之久，這點與以往很不同」。

這位國防高層透露，氣球1日飛越蒙大拿州時曾有「處理」機會，當時北美航太防衛司令部（NORAD）派包含F-22匿蹤戰機、預警機在內的軍機，但後來作罷。

英國廣播公司（BBC）報導，美國氣象學家沙特菲德（Dan Satterfield）根據美國國家海洋暨大氣總署（ NOAA）研發的HYSPLIT預測模型推估氣球的可能路徑。HYSPLIT依據高度1萬4000公尺以上的風力與風向等數據從事模擬。

沙特菲德根據2月1日在蒙大拿州的目擊位置研判，這枚氣球很可能來自中國中西部，一路沿阿留申群島、加拿大進入美國。

「華盛頓郵報」報導，儘管此事引發美方關切並導致國務卿布林肯（Antony J. Blinken）推遲原訂這週末的訪中之行，但專家表示這類事件不算異常，縱使氣球的確是在諜報偵察。

歐巴馬政府時期官員、現任智庫「新美國安全中心」（CNAS）專家史托克斯（Jacob Stokes）說：「各國無不彼此相互諜報情蒐，尤其美中這種競爭對手，這是國際關係的現實，而且一向如此。」

華郵引述不具名美方官員表示，中國偵察氣球過去5年多次在太平洋被人目擊，包括去年2月靠近夏威夷，中方作為並非新鮮事。

捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）高級中國專家辛格頓（Craig Singleton）說：「五角大廈很可能在等機會完整取得氣球或零部件，有可能從而得知中國長程偵察系統的寶貴情資。」

「華爾街日報」指出，資深外交圈對布林肯推遲訪中的看法不一。

川普政府時期的國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）說：「這麼做很對，拜登團隊已展現學習曲線，與中華人民共和國打交道的人都知道，必須擺出隨時走人的姿態才能凸顯我方嚴肅以對。」

但歐巴馬政府時期的亞太助卿羅素（Daniel Russel）卻認為，當五角大廈說這類情況「以前也有過、並不構成軍事、民航及重大情報威脅」時，布林肯就應如期訪中。

羅素說：「美國遇到中國有遠比偵察氣球更大的問題，推遲訪中代表挽救雙邊關係的努力倒退。」（譯者：陳亦偉）1120204