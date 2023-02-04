2024立委選舉即將開跑，國民黨內不少中青世代台北市議員紛紛表態投入初選，高喊「世代交替」。對此，中廣董事長趙少康認為國民黨立委費鴻泰、賴士葆兩人學識、經驗、戰鬥力強，早該擔任政務官或不分區立委。若2024大選國民黨資深區域立委被提名為不分區，區域立委可讓市議員有機會參選，人才管道才不會像死水一攤。

趙少康今(4)日在臉書撰寫「國民黨不分區立委，不可由黨主席獨斷獨霸」一文，提及國民黨2016年的不分區立委，由黨主席朱立倫一人決定，連當時副主席郝龍斌都無法與聞，事先也不知道名單，2020年的不分區立委，也是由黨主席吳敦義一人黑箱作業，為顧全大局，避免被認為破壞團結，很多人隱忍不發。

趙少康認為，不分區立委是政黨的代表，應該操守好，有學識、有能力、有經驗，具有全國性知名度，在國會能為黨的政策辯護。因此，趙少康說不分區立委最民主的方式還是經由初選產生，不能因為有人頭黨員就因噎廢食，只要黨員人數夠多，就不怕人頭黨員，否則黨員什麼權利都沒有，意見也沒人聽，黨內提名也不能投票。

「如果實在不願意採用初選制度，也必須組織令人信服的提名小組，廣徵博議，不分區立委絕對不可以是黨主席的禁臠」。趙少康提到，馬英九主政時不太愛用立委出任政務官，加上朱立倫、吳敦義對不分區立委專斷獨行，使得優秀的區域立委只能不斷參選，也使議員參選立委的管道不通，若非蔣萬安當選台北市長，王鴻薇不知何時才能當選立委。

趙少康表示，國民黨執政時應甄拔優秀立委入閣，在野時應讓資深有戰力的區域立委擔任不分區，才能暢通人才管道。趙少康點名費鴻泰、賴士葆委員早該去擔任政務官或不分區立委，在立法院有幾個立委比他們的學識、經驗、戰鬥力強？

趙少康說國民黨不分區立委的提名作業，不該在區域立委之後，否則會逼使資深區域立委一定要參加區域立委提名初選，若先提名不分區立委，讓區域立委能參選不分區立委，把區域立委位子空出來，有志的市議員或新人能有更多機會。趙少康以2024大選為例，若國民黨資深區域立委先被提名為不分區，區域立委可讓市議員有機會參選，若又贏得總統選舉，優秀不分區立委可出任政務官，再讓更多候補不分區立委遞補，這樣人才管道就更加暢通，不會像死水一攤。