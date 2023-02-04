距離2024年總統大選及立委選舉已經剩不到一年，民眾黨主席柯文哲是否投入總統大選？深受關注。不過今日出爐一份民調顯示，如果柯文哲轉戰新竹市立委，不論藍綠的對手是林耕仁、鄭正鈐、柯建銘或是林智堅，都一律輾壓，可取得壓倒性勝利，可以說柯文哲在新竹市立委的局，打遍藍綠無敵手。

根據《ETtoday》今（4）日公布民調，柯文竹如果投入新竹市立委選舉，將獲得35.2％民眾的支持，遠高於林智堅19.4％、國民黨鄭正鈐18.9％、邱顯智10.8％。

若民進黨由柯建銘出戰，柯文哲仍然以34.6％大勝柯建銘的14.8％，也贏過國民黨鄭正鈐20.2％、邱顯智的11.5％。即使國民黨改派林耕仁，也無法贏過柯文哲，柯文哲領先將達到最大幅度。

《ETtoday民調雲》於1月31日至2月2日，針對20歲以上的新竹市民進行「2024新竹市立法委員人選調查」，回收有效樣本數1,070份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負3%。