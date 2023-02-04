「2023台中東勢新丁粄節」4日在東勢客家文化園區、台中客家故事館、東勢文化街區盛大登場，上午起哈客舞青春、特色產業文化藝術DIY、客家特色加值產業展售會、公益販賣等各項活動於各區同步展開。客家委員會主委江俊龍說，今日是補班日，但一早有相當多的民眾到場參加，東勢客家文化園區、台中客家故事館以及東勢文化街都非常精彩。

幼稚園師生參加求文昌活動。（台中市政府提供）

台中市客委會指出，今天清晨東勢文昌廟大鼓祭儀後，文昌帝君神尊移駕至東勢客家文化園區祈福壇，求文昌儀式經法師誦經後，由江俊龍開香為一整天的祈福活動拉開序幕；一早就有幼兒園、國中小及高中師生率隊前往，念誦祈請開智慧疏文，請求文昌帝君庇佑。

國中小師生齊唸祈請開智慧疏文。（台中市政府提供）

《掌聲想起_鳳飛飛》紀念專書，贈予社福團體義賣。（台中市政府提供）

公益販賣活動也於台中客家故事館開賣，《掌聲想起 鳳飛飛》紀念專書義賣所得將贈予社福團體。另外，於東勢客家文化園區文化館內展示120斤超級新丁粄龜粄與桃粄(千金粄)，十分吸睛，將於兩日傍晚分送給現場民眾。

客家特色特色加值產業展售會在台中客家故事館前展開。（台中市政府提供）

客委會表示，今、明兩天晚間各有Chill山城夜、新丁Night Show晚會等系列活動，邀請金曲獎最佳客語歌手劉劭希、吉那罐子、FEniX、高爾宣等藝人登台演出，陪大家度過元宵假期。