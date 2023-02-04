在專業人員指導之下，李銘順（左）、柯叔元登高樓拍攝。（大慕影藝、華映娛樂提供 ）

《做工的人 電影版》集結影集版《做工的人》原班人馬全員回歸，不僅製作規模全面升級，工地規模也是玩大的，比影集中一般建案大上好幾倍。這次移師興建中的台中國際會展中心取景，飾演電銲工人兄弟組的李銘順、柯叔元要站在一般住宅約8層樓高的鋼樑帥氣演出高空電銲，讓他們直呼「腿軟發抖」。

因應這次的高空拍攝需求，李銘順、柯叔元開拍前都有上走鋼樑的訓練課程，更實際到工地現場站在一般住宅約5層樓的高處，挑戰沿著鋼樑邊緣訓練行走20公尺。劇組全程安排專業人員指導協助，底下則是備有足以乘載90公斤重的安全防護網，且兩人必須全副武裝配戴工作安全帽、安全帶及反光背心，更要扣緊兩個掛鉤在安全繩索上，不容一絲馬虎。

即便安全措施做滿做足，實際要在鋼樑上行走仍需要很大的勇氣，李銘順一踏上去就感受到強風吹襲；柯叔元則是要折返再走一次進行加強訓練，聽到當場心涼又腿軟。拍攝當天兩人搭乘吊車上建築物，才發現自己被放在比練習時還要高的位置，站在一般住宅約8層樓高的鋼樑上，高度的感受更加強烈，讓柯叔元直呼「剉」！

面對工地高空作業上、下不易，苗可麗笑說：「我想說他們有沒有包尿布，不然上去就不能下來耶，下來很麻煩！」拍攝長達兩個小時半，李銘順、柯叔元一直待在工地的鋼樑上，等到拍攝完畢才能回到平地，真正痛苦的是太陽很曬，加上工地沒有任何遮蔽物，兩人形同整整曝曬兩個半小時，曬到整張臉通紅、滿身大汗，甚至頭髮都濕了。