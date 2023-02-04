台灣一名年約80歲的老翁長達5天沒排便，緊急處理仍未改善，因此趕緊向肝膽腸胃科醫師詹宜學求助，他進行肛門指診發現，距離老翁肛門口5公分處，竟長了1顆腫瘤，評估應該是直腸腫瘤造成嚴重阻塞，並分享7項大腸癌常見症狀。

詹宜學醫師在臉書粉專提到，一名8旬老翁已長達5天沒排便，趕緊到醫院做檢查，而醫師在進行「肛門指診」時，發現1顆表面不規則的腫瘤，且離肛門口5公分左右，用食指就能摸到，判斷應是直腸腫瘤造成嚴重阻塞，隨後趕緊填寫轉診單，希望能替老翁解決病痛。

詹宜學提到，若出現大便出血，而且呈鮮紅色；大量黏液性便；容易貧血，導致身體疲憊、頭暈；排便型態改變，例如形狀與以往不同，就連量也有變化；體重減輕；腹痛；排便困難，常常覺得排便不乾淨，就要留意是否為大腸癌，可過大腸內視鏡（最清楚）、電腦斷層、核磁共振與肛門指診（只能發現直腸癌）檢查。

詹宜學最後也補充，由於現在飲食越來越精緻，導致不少人有膽固醇問題，另外年輕人喜歡吃燒烤類食物，但若是吃太多，大腸容易出現息肉，提醒民眾享受美食要適量。為了降低大腸癌發生率，除了基因檢測、定期健康檢查外，飲食上要清淡，多選擇蔬果，而且要養成規律作息和保持良好心情，才是身體健康的良藥。