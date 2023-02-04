稍早前BMW宣布將投資8億歐元（約8.66億美元），在墨西哥中部的聖路易斯波托西州（San Luis Potosi）生產高壓電池和全電動車Neue Klasse。

該德國汽車製造商表示，這次的擴張是公司進軍電動車市場的最新舉措，預計在該墨西哥州的業務將增加約1,000個新工作。

BMW的目標是到2030年，全電動車占其銷售車輛一半以上。

墨西哥外交部長Ebrard在接受媒體訪問時表示，墨西哥將善用全球從內燃機汽車轉向電動車的趨勢，將盡可能吸引所有車廠，BMW、奧迪、通用、飛雅特克萊斯勒、特斯拉等公司都已經表達在墨西哥生產的興趣，「我們將盡所能提供他們所有設施」。

他表示，與美國相比，墨西哥的汽車產業在地理位置、現有基礎設施和專業技能上深具優勢。且與美國相比，該出口產業在墨西哥財務負擔減輕很多。

此前亦有消息指出特斯拉有意在墨西哥設廠。

除了電動車之外，Ebrard表示他也將致力於吸引更多半導體和電池企業來墨西哥投資，並將在墨西哥灣Coatzacoalcos港擴建交通基礎設施。作為2024年可能的總統候選人，Ebrard表示加速能源轉型是其首要之務。