知名主持人藝人蔡康永，主持風格幽默詼諧，加上充滿智慧的形象，累積一票粉絲支持，常透過社群平台分享發人深省文字的他，近日在社群網站發問：「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」立刻引起網友議論。

蔡康永日前在臉書發文詢問網友：「班上成績最好的，為什麼離開學校以後，很少是各行業最厲害的？」接著便立即給出結論：「因為好學生過於信任世界上有標準答案，而且依靠標準答案得分」，一番言論引起兩派網友議論：「我現在看我們以前班上成績厲害的在社會上依舊厲害，而且很多都在歐美有成就耶」、「排第一名的回校當老師，倒數第一名的回校捐款」、「好學生承受不了失敗，現實的壓力」、「會讀書，是用來應付考試；會做人，是用來應付職場」。

蔡康永一番言論，釣出網紅聞氫哥回應：「工作多年，我發現畢業後最有成就的，不是當年成績最好的，也不是最多才多藝的，更不是努力實習半工半讀的，而是家裡最有錢的」，對此，他則親自回覆：「 他們是日子過得最輕鬆的，但似乎不見得是最有成就的啦」。

網紅聞氫哥表示富二代才是「最有成就」，釣出蔡康永回應。(圖／蔡康永 臉書)

蔡康永去年起舉辦創作展，開展至今吸引上萬人朝聖，也吸引許多大明星像是五月天、蕭敬騰、林志玲等人造訪，至於頻頻被粉絲敲碗何時與小S合體？他鬆口表示要多溝通看看，更開玩笑表示：「「老年版《康熙》，徐熙娣得放下很多身段，還要禁得起被叫老太婆。」