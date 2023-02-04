中信兄弟許基宏將動刀治療腳跟，預計將錯過上半季，一壘出現空缺開放競爭，目前以張志豪機會最大，張志豪表示，在高二前都是守內野，加上來到職棒後也有在內野接球的習慣，因此重回一壘並不陌生，但他會把自己當作新人去學習。

許基宏在春訓第一循環時現自己腳跟會疼痛、無法全力移動，訓練結束後立刻就醫做進一步檢查，醫生檢查後確認傷勢惡化需動刀，保守估計將錯過上半季，「黃衫軍」一壘出現空缺，總教練林威助詢問過去有內野底的球員意願。

有感於隊內外野競爭激烈，張志豪去年球季尾聲在二軍時就曾主動向教練表達自己可以移防一壘，但當時球隊處於二軍爭冠階段，因此仍鎮守熟悉的外野，今年春訓機會再次浮現，他更展現積極度，目前守備靈活度、動作也獲得教練肯定。

張志豪笑著說：「看看我們的外野，好幾台跑車在等了，以我現在的腳程可能只剩卡車，要跑贏他們不是有難度，是真的跑不贏，宋晟睿、岳政（華）都是跑車等級。」

今年春訓加練一壘，但張志豪在一循環中的其中1天仍會跟著外野手訓練，「現在還能去外野覺得滿不錯的，我會努力，就像之前跟球迷講的，在剩下的最後幾年球季去突破、創造自己的紀錄，不留遺憾，百分之百的把它打完。」

張志豪透露，其實高二以前自己都是鎮守游擊，國中起先守三壘，後來守過二、游，接著來到一壘，最後因為球隊外野出現空缺，就一直守外野至今，沒想到今年有機會重回內野，他也展現企圖心，更希望身體能夠健康面對球季。

談起目前鎮守一壘的感覺，張志豪認為，一壘手不是只有接球而已，還要熟悉跑位、戰術，「接觸另一個工作時也會詢問學弟該怎麼做，把自己當作新人，多嘗試。」他會向曾頌恩、黃韋盛、潘志芳等學弟討教，「頭哥（石志偉）也手過，會問他怎麼跑位，我還在努力。」