去年古坑鄉一名單親媽媽的老屋發生火災，全家無棲身之處，台灣希望義工團以一個月時間幫她搭建好，入厝時單親媽媽感動掉淚。（本報資料照片）

雲林縣長張麗善有感於社會貧富差距大，縣府將發動村里長及基層民代啟動防飢與防寒的「雙B」計畫（Better Food better housing），讓縣民滿足基本的吃、住。張麗善說，這個普查將會是20鄉鎮市全面性，同時募集「幸福五工」的義工。

張麗善表示，M型社會貧富差距很大，疫情衝擊之下，有些人只能圖溫飽，吃住有問題，她希望這些案例都能登記起來，依輕重緩急解決。

她說，曾遇到有一戶人家裡無法遮風避雨，要籌5萬元、10萬元都很困難，社會雖然一直存在貧富不均，但也不能太不均，貧困的人要有人真心關心，解決他們的基本需求，雙B計畫就是防寒防餓計畫。

縣府社會處、衛生處、民政處將跨局處推動「Better Food better housing」（更好的食物，更好的住所）簡稱雙B計畫，將進行全縣普查，鼓勵村里長、鄉鎮市民代表通報。

張麗善表示，雲林縣警局在年初春安演習也已經普查200多戶，送了緊急物資，選舉才剛結束，村里長、代表都很清楚哪裡有窮困的人家需伸出援手，她希望每一個邊緣戶都找出來，現在開始注意，屆時就可通報，盤整後依照輕重緩急解決。

張麗善強調，雲林縣雖是農業大縣，健全的社會安全網是必須的，平安、健康、安全是很基本的需求，聯合國永續目標17個目標第一個是要消弭飢餓，第二個目標是消弭貧窮，雲林縣民不能夠有三餐吃不飽的，不能有沒房子住的，經費除了縣府自籌外，她希望企業也能協助。

因應雙B計畫即將展開，縣府也將同時招募「幸福五工」，包括木工、鐵工、水電工、油漆工等。