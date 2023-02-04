和美鎮連續生發死亡車禍，26歲施姓婦人在2月1日騎機車上班在欣北和思北路口和轎車相撞，施姓婦人不幸往生，還留下小一、小二、小四，共3個小孩，悲劇讓人唏噓。

和美鎮欣北和思北路口2月1日發生機車和轎車發生死亡車禍，施姓女騎士往生留下3子。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

和美鎮3日晚間發生小六生陪媽媽到學校活動打羽球，自行回家途中被轎車撞死的悲劇，掀起各界不捨，就位在附近欣北和思北路口，1日也發生死亡車禍，死亡女騎士相當年輕，還有3子才讀國小的孩子。

警方調查，1日這起機車和轎車相撞的車禍，發生在上午8點20分，施姓婦人騎機車沿著欣北路，由北往南行駛，60歲王姓駕駛轎車要上班，從思北路延東往西行，機車和轎車相撞，由於雙方都視線都看得到對方，還發生慘烈的相撞，婦人送醫不治，讓人遺憾，肇事責任歸屬還要進一步調查、釐清。

施姓婦人是陳家媳婦，先生在工地工作，家境並不寬裕，3個還在讀國小的孩子，在新春期間，失去媽媽，處境讓人鼻酸。

議員賴清美和縣府社會處4日一起送上慰問金。（賴清美提供／吳敏菁彰化傳真）

議員賴清美和縣府社會處4日一起送上慰問金，先解決家屬燃眉之急！賴清美表示，附近道路常常出車禍，來往的用路人請小心行駛，並請社會處全力幫忙三位小朋友的就學及生活補助！也感謝勞工處人員也一起來協助爭取勞工最大的福利。