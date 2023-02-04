中國偵察氣球侵犯美國領空，導致美國國務卿布林肯週末訪中行臨時喊卡。學者認為，此事件凸顯美中「互信極度不足」，美方雖努力建構與中國的「護欄」，但達成共識很低，美中競爭關係短期內難以消解。

政大外交系系主任盧業中接受中央社訪問表示，儘管中國試圖淡化事件，稱該偵察氣球是民間商業用途，但布林肯（Antony Blinken）原訂5日訪中，因此事突然宣布延期，從美方大動作可見中國官方在這整起事件不可能是「無辜旁觀者」角色，中方此舉應有其布局與目的。

盧業中表示，以中國科技能力，若真的重視對美關係，希望維持溝通管道暢通，不應容許在布林肯出訪前發生這種事，因為互信最基本原則就是要避免「意外」，中國作法或許是在測試美國反應。

盧業中認為，從外交處理角度觀察，布林肯取消訪中行是「合宜的回應」，一方面從911事件後，國土安全議題對美國是重中之重，另一方面中共此次派出偵察氣球入侵美國領空，若美國不做出回應，下次中國就可能得寸進尺，美方做出重大反應是各界可以理解的。

盧業中表示，偵察氣球事件顯示，美中結構性競爭關係恐怕短期內很難消解，布林肯原定週末訪中，理論上美中事前必定已有很多工作層級的協調聯繫，最後卻因單一事件讓整個出訪計畫臨時破局，可推想前面的工作會談過程恐怕也是「暗潮洶湧」。

盧業中認為，美中很可能在前置作業階段，在許多重要議題就已立場分歧，此一事件爆發，美方正好得以藉此凸顯對中國的不滿。

盧業中表示，美國政府一直希望與中國建立避免擦槍走火的「護欄」，以及維持溝通管道順暢，不過就現況看來，美中對哪些議題該被放在護欄之內，彼此共識很低，從美國總統拜登與中國國家主席習近平會晤以來的幾次美中政要互動，在實質議題上恐怕都是「各說各話」，連要容忍對方基本立場都很困難，導致各種溝通管道目前看來都不太順暢。